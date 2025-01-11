Нетаньяху поручил делегации Израиля вылететь в Доху на переговоры по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил переговорщикам от его страны направиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

По ее информации, это решение было принято по итогам совещания с участием министра обороны Израиля Исраэля Каца, руководителей служб безопасности, "а также представителей, ведущих переговоры от имени уходящей и новой администраций США".

"По окончании совещания премьер-министр поручил главе [разведслужбы] "Моссад" [Давиду Барнеа], главе Службы общей безопасности [Ронену Бару], генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику Офиру Фальку отправиться в Доху с целью продолжить продвижение сделки по освобождению наших пленников", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС