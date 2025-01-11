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«Черные ящики» южнокорейского самолета прекратили запись за четыре минуты до крушения

First News Media11:00 - Сегодня
«Черные ящики» южнокорейского самолета прекратили запись за четыре минуты до крушения

Самописцы полетных данных и речевые самописцы кабины самолета Jeju Air , потерпевшего крушение 29 декабря, прекратили запись примерно за четыре минуты до того, как авиалайнер врезался в бетонное сооружение в аэропорту Муан в Южной Корее.

Как передает Reuters, об этом сообщает министерство транспорта Южной Кореи.

Власти страны планировали проанализировать записи с "черных ящиков", чтобы понять причину катастрофы, повлекшей за собой гибель 179 человек, ставшей крупнейшей авиакатастрофой, произошедшей на территории Южной Кореи, отмечает министерство.

Отмечается, что после обнаружения пропажи части записи, самописцы были направлены в США, в лабораторию Национального совета по безопасности транспорта.

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