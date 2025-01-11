В Сочи произошло несколько землетрясений

В Сочи утром в субботу, 11 января, в течение нескольких часов произошли несколько небольших землетрясение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмологической станции города Елену Карпович.

«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47 (по московскому времени). Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет 2-3 балла», — заявила она.

Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

По ее словам, поскольку подземные толчки происходили в результате роста молодых гор.