В Армении заявили о намерении обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

Армения намерена обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом в соцсетях написала пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

«Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы», - написала она.

Она отметила, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и «готова подтвердить это подписанием соглашения о мире».

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее неоднократно заявлял, что Минская группа и все ее институты должны быть ликвидированы. Упразднение этой группы является одним из условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.