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Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

First News Media15:25 - Сегодня
Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США

Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США, передает Essentially Sports.

Хабиб занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Хабиб не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Хабиб отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что Хабиб ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона.

Источник: Gazeta.ru

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