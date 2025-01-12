Президент Сербии выразил благодарность Азербайджану

Поставки газа из Азербайджана в Сербию не будут приостановлены.

Об этом на своей странице в соцсети X написал Президент Сербии Александр Вучич.

“Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, поставки газа в Сербию не будут приостановлены. Огромное спасибо Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву, которого я с нетерпением жду в скором времени в Белграде,”- написал он.