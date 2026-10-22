Пашинян: заблудившегося пастуха уже передали азербайджанской стороне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заблудившийся и перешедший на армянскую территорию гражданин Азербайджана был передан азербайджанской стороне, сообщает news.am.

«Что, надо было начать стрелять в него и убить? Человек шел пешком. Его задержали и передали Службе национальной безопасности Армении», — сказал Пашинян на брифинге после заседания правительства 22 октября.

По его словам, в мире нет такой границы, которую человек не смог бы пересечь, и заблудившийся пастух передан азербайджанской стороне.