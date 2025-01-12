Германия выделит Сирии дополнительную гумпомощь в размере €50 млн

Германия выделит дополнительную гуманитарную помощь Сирии в размере €50 млн.

Об этом сообщил МИД ФРГ в X.

"Для гражданского населения в переходный период мы предоставляем дополнительные €50 млн гуманитарной помощи", - отметили в ведомстве. "Ведь это служит цели стабилизации ситуации в Сирии и обеспечения нашей собственной безопасности в Германии и в Европе", - говорится в заявлении МИД. Там отметили, что, с точки зрения властей ФРГ, санкции против сторонников бывшего президента Башара Асада "должны оставаться в силе, но мирное население нуждается в скорейших послаблениях", в том числе, когда речь идет о восстановлении критической инфраструктуры, доступе к энергоносителям или финансам.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 12 января участвует в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде по инициативе Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС