Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

"Подготовка ведется", - сказал Уолтц в эфире телекомпании ABC.

По его словам, телефонные переговоры могут состояться в ближайшее время.

"Мы еще не определили точные рамки для этого, - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о возможности и формате встречи Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским. - Мы работаем над этим, но я, знаете ли, ожидаю звонка, по крайней мере в ближайшие дни и недели. Это будет шаг, который мы сначала сделаем, а дальше мы будем действовать".

Источник: ТАСС