В Сирии освободили 360 арестованных в ходе беспорядков в Хомсе

Власти переходного правительства Сирии освободили большую группу граждан, задержанных в ходе операции силовиков по восстановлению стабильности в городе Хомс (160 км от Дамаска) после прокатившихся там волнений в конце декабря.

Об этом сообщил газете Al Watan источник в провинциальном управлении общей безопасности.

"На свободу выпущены 360 человек, которые участвовали в беспорядках, но не причастны к военным преступлениям против населения в период правления экс-президента Башара Асада, - указал он. - Такое решение принято после проведенного предварительного расследования, выпущенные на свободу дали обязательство не предпринимать никаких враждебных действий против новой сирийской администрации".

Источник: ТАСС