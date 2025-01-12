Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа

Швейцария заявила о готовности организовать у себя переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по поводу украинского кризиса.

Об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

По его словам, после саммита в Бюргенштоке страна регулярно сообщает Украине, России и США о готовности поддержать любые дипломатические усилия по достижению мира.

В то же время газета отметила, что власти Швейцарии не собираются делать шаги первыми в этом вопросе — конфедерация является лишь одной из списка стран, которые заявили о готовности помочь в организации переговоров.

Источник: Gazeta.ru