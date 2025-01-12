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В РФ впервые признали СМИ террористической организацией

First News Media10:00 - Сегодня
В РФ впервые признали СМИ террористической организацией

Komi Daily стало первым СМИ, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) признала террористической организацией.

Об этом пишет Forbes.

ФСБ считает Komi Daily одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии», который Верховный суд РФ признал террористической организацией в ноябре. Тем не менее, в Komi Daily связь с форумом отрицают.

Сайт Komi Daily заблокирован с марта 2024 года из-за публикации материала на тему «ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В мае 2024 года редакторы издания были оштрафованы по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства.

Источник: Gazeta.ru

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