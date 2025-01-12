Власти Сирии решили сделать образование бесплатным

Сирийские власти, которые руководят страной с момента свержения президента Башара Асада, собираются сделать образование в республике бесплатным.

Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр просвещения переходного правительства Назир аль-Кадири.

«Правительство стремится сделать образование бесплатным — это право каждого сирийца. Мы работаем над новым образовательным проектом, который отвечает чаяниям сирийского народа», — рассказал глава минпросвещения страны.

Источник: Gazeta.ru