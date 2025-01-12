 В Йемене 15 человек погибли при взрыве на газозаправочной станции - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Йемене 15 человек погибли при взрыве на газозаправочной станции - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:05 - Сегодня
В Йемене 15 человек погибли при взрыве на газозаправочной станции - ОБНОВЛЕНО

Число жертв в результате взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда выросло до 15, пострадали по меньшей мере 67 человек.

Об этом сообщило подконтрольное йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) агентство SABA со ссылкой на Минздрав.

11:00

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, не уточнив деталей.

По информации портала Al Mashhad, четыре установки для заправки бытового газа взорвались в районе Эль-Маджриш округа Эз-Захер. Число раненых превысило 70 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. Больница "Ас-Саура" призвала местных жителей сдавать кровь из-за большого числа пострадавших.

Источник: ТАСС

Поделиться:
372

Актуально

Общество

В Баку завтра воздух прогреется до 10 градусов тепла

Экономика

Названа ориентировочная дата возобновления поставок газа из Азербайджана в ...

Футбол

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

В мире

В Мексике произошло сильное землетрясение

В Чехии шесть человек погибли из-за взрыва баллона в ресторане

В Йемене 15 человек погибли при взрыве на газозаправочной станции - ОБНОВЛЕНО

В ДТП на северо-востоке ФРГ погибли два человека, более десятка получили травмы

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Керченском проливе нашли более 30 погибших дельфинов

Папа Римский раскритиковал монахинь за кислые лица и призвал быть приветливее

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдовы

В минувшем году в Иране было казнено рекордное число женщин

Последние новости

В Баку завтра воздух прогреется до 10 градусов тепла

Сегодня, 15:00

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Находившаяся в коме после ринопластики Назрин Мансурова скончалась

Сегодня, 14:10

Скончалась доцент БГУ

Сегодня, 13:45

В Мексике произошло сильное землетрясение

Сегодня, 13:25

Названа ориентировочная дата возобновления поставок газа из Азербайджана в Сербию

Сегодня, 13:10

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Сегодня, 12:50

В Чехии шесть человек погибли из-за взрыва баллона в ресторане

Сегодня, 12:35

В Баку два человека пострадали в ДТП

Сегодня, 12:15

В Йемене 15 человек погибли при взрыве на газозаправочной станции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:05

Наргиз Сулейманова квалифицировалась на чемпионат мира по фигурному катанию

Сегодня, 11:50

В ДТП на северо-востоке ФРГ погибли два человека, более десятка получили травмы

Сегодня, 11:35

В Нахчыване и горных районах зафиксировано до 8 градусов мороза

Сегодня, 11:30

Эрдоган впервые допустил выдвижение кандидатом в президенты на еще один срок

Сегодня, 10:45

В Хорватии начался второй тур президентских выборов

Сегодня, 10:30

Аэропорт Пулково приостановил работу

Сегодня, 10:15

В РФ впервые признали СМИ террористической организацией

Сегодня, 10:00

В Сумгайыте мужчина сгорел в автомобиле

Сегодня, 09:50

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 16

Сегодня, 09:40

Азербайджан примет чемпионат мира по сумо

Сегодня, 09:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23