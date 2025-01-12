В Йемене 15 человек погибли при взрыве на газозаправочной станции - ОБНОВЛЕНО

Число жертв в результате взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда выросло до 15, пострадали по меньшей мере 67 человек.

Об этом сообщило подконтрольное йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) агентство SABA со ссылкой на Минздрав.

11:00

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, не уточнив деталей.

По информации портала Al Mashhad, четыре установки для заправки бытового газа взорвались в районе Эль-Маджриш округа Эз-Захер. Число раненых превысило 70 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. Больница "Ас-Саура" призвала местных жителей сдавать кровь из-за большого числа пострадавших.

Источник: ТАСС