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В Италии снежная лавина снесла пятерых человек: трое из них погибли

First News Media23:20 - 12 / 01 / 2025
В Италии снежная лавина снесла пятерых человек: трое из них погибли

Пять человек были снесены снежной лавиной около итальянской деревни Траскера, расположенной в районе Вербано-Кузио-Оссола в Пьемонте на высоте более 2800 метров.

Трое из них погибли после того, как их отнесло на 400 метров вниз по долине, еще двое были доставлены на вертолете в местную больницу.

Трагедия произошла в воскресенье около 12.30 в районе восточного склона Пунта Вальгранде, вершины в Лепонтинских Альпах на границе Италии и Швейцарии.

Тела пока не извлечены, поскольку ожидается разрешение местных властей. По словам представителя горноспасательной службы, трое погибших - это молодые люди из Вербании, которые шли по маркированной тропе.

Источник: Euronews

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