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В ДТП на северо-востоке ФРГ погибли два человека, более десятка получили травмы

First News Media11:35 - Сегодня
В ДТП на северо-востоке ФРГ погибли два человека, более десятка получили травмы

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на шоссе в федеральной земле Бранденбург на северо-востоке Германии погибли два человека, еще 11 получили различные травмы, в том числе четверо серьезные.

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на полицию.

Согласно информации, автобус компании Flixbus направлялся из Берлина в польский город Щечину. В транспортном средстве находились 14 человек, включая водителя.

По предварительной версии, водитель в условиях непогоды не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

В ДТП погибли 29-летняя женщина и 48-летний мужчина, их личности не раскрываются. Травмы получили 11 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Власти расследуют обстоятельства происшествия.

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