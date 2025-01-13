Зеленский готов обменять пленных из КНДР на украинских военных
Киев готов передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну захваченных в плен северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Для тех северокорейских солдат, которые не захотят возвращаться, «могут быть и другие пути», добавил Зеленский.
«В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую возможность», — сказал он, передают украинские СМИ.
По словам Зеленского, «кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие» — он назвал это «вопросом времени».
Разведка Южной Кореи утверждает, что потери северокорейских войск составляют около 300 убитых и 2700 раненых.