В Польше выступили за ограничения в интернете

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Теофил Бартошевский предложил ввести ряд ограничений в интернете.

В интервью радиостанции Radio ZET он заявил, что «государство должно контролировать содержание интернета, поскольку интернет был создан без всяких ограничений».

Отметив, что цензуру во всемирной сети «вводить не следует», Бартошевский сообщил, что у властей Польши «есть подготовленный законопроект о том, что [в интернете] нельзя будет скрываться за анонимными псевдонимами».

«Если кто-то напишет что-то, противоречащее закону, то этого пользователя можно будет идентифицировать. И можно будет выдвинуть обвинения [против него]», — добавил дипломат.

Источник: Лента.ру