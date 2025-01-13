Пашинян созвонился с главой Евросовета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-релиз правительства РА, премьер-министр поздравил главу Европейского совета по случаю избрания на высокий пост, пожелал ему успехов, а также выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества Армения-ЕС.

Отвечая на вопрос Кошты, премьер-министр Пашинян проинформировал его о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского мирного процесса и подчеркнул, что правительство Армении не отступит от мирной повестки.

Стороны договорились продолжить диалог в будущем.