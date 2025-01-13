В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе префектуры Миядзаки на юге третьего по размеру острова страны Кюсю. Объявлена угроза цунами, сообщило национальное Метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы.

После подземного толчка до побережья на востоке Кюсю и прилегающего с востока острова Сикоку дошло цунами высотой до 1 м, о пострадавших и ущербе не сообщается. В некоторых районах высота цунами составила 20 см.

Власти, тем не менее, требуют от местных жителей немедленно отойти от береговой линии и проявлять максимальную осторожность при обращении в том числе с огнем. В канцелярии премьер-министра Японии в связи с подземным толчком заработал кризисный штаб.

Очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья острова Кюсю.

Источник: ТАСС