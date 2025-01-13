Антонио Кошта обсудил с Пашиняном «позитивную динамику» в отношениях ЕС и Армении

Президент Совета Европейского Союза Антонио Кошта провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом говорится в публикации лидера ЕС в «Х».

Он отметил, что обсудил с Николом Пашиняном «положительную динамику» в отношениях ЕС и Армении.

В то же время Антонио Кошта подчеркнул в беседе с армянским лидером, что «ЕС привержен дальнейшему укреплению партнерства, основанного на общих ценностях, и углублению сотрудничества во всех сферах».