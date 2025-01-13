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Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии

First News Media09:17 - Сегодня
Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич предложил свою страну в качестве площадки для переговоров главы российского государства Владимира Путина и следующего лидера США Дональда Трампа.

Он сообщил, что гарантирует безопасность двух политиков в ходе возможной встречи.

"Я вижу, что некоторые предлагают свои страны в качестве места встречи Путина и Трампа. Я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США. Почему? Сербия не только формально находится вне военных блоков, как ряд других государств, которые предлагают свое гостеприимство. Сербия, в принципе, вне обоих блоков - и НАТО, и ОДКБ, являясь, по сути, полностью независимой и самостоятельной страной, которая в полной мере готова гарантировать безопасность обоих президентов", - сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

"В то же время это государство, где президент Трамп имеет наибольшую поддержку во всей Европе. Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа, ни одной. Я сейчас говорю не о лидерах, которые были разными, а о поддержке народа в целом. С другой стороны, это государство, где президент Путин по-прежнему очень-очень популярен. Поэтому я считаю, что это то самое место на земном шаре, которое подошло бы обоим президентам", - указал Вучич.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что телефонные переговоры между лидером РФ и избранным президентом США могут состояться в ближайшее время. Трамп ранее заявлял, что хотел бы встретиться с Путиным в первые полгода своего президентства и готов к таким контактам. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встрече с новым американским коллегой без каких-либо условий. При этом пока "конкретики никакой нет".

Источник: ТАСС

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