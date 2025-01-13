На фоне санкций США подскочили цены на нефть

Стоимость нефти поднялась до самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, пишет агентство Reuters.

13 января фьючерсы на эталонную североморскую нефть марки Brent подскочили на $1,35 до $81,11 за баррель. За день до этого цена поднималась до $81,44, достигнув уровня августовских цен на углеводороды.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за баррель, что стало наивысшей ценой с первой половины октября.