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Рейтинг Макрона опустился до исторического минимума

First News Media10:01 - Сегодня
Рейтинг Макрона опустился до исторического минимума

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона в начале года упала до показателя в 21%, что почти достигает его исторически низкого показателя в 20%, который был отмечен в период протестного движения "желтых жилетов" 2018-2019 гг.

Такие данные своего опроса по заказу издания La Tribune dimanche опубликовала исследовательская компания Ipsos, уточнив, что глава государства потерял за месяц два процентных пункта.

Согласно итогам опроса Ipsos, рейтинг премьер-министра Франсуа Байру составляет 20%, что является самой низкой с начала второго президентского срока Макрона оценкой главы правительства в начале его полномочий.

Байру отстает от показателей своих предшественников в аналогичный период. Так, популярность Габриэля Атталя была оценена в начале его функций в 37%, Мишеля Барнье - в 34% и Элизабет Борн - в 27%.

Из членов нового французского правительства, по опросу Ipsos, наивысшие баллы достались главе МВД Брюно Ретайо - 35% и министру юстиции Жеральду Дарманену - 33%.

В рейтинге потенциальных преемников Макрона на пост президента лидируют глава фракции националистического "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен и председатель той же партии Жордан Барделла.

Из представителей левого политического фланга главным претендентом на роль главы государства назвали экс-президента Франсуа Олланда.

Источник: Интерфакс

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