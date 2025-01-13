НАТО проведет масштабные учения с участием 10 тысяч военных

Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart 25 для проверки способности к оперативному развертыванию войск на восточном фланге «в условиях конфликта».

Об этом сообщает РИА Новости.

В командовании Силами реагирования союзников (ARF) сообщили, что проверка готовности к быстрому развертыванию сил будет осуществляться в ходе вымышленного конфликта с примерно равным по силе противником.

В учениях будут задействованы около 10 тысяч военнослужащих из девяти стран – членов НАТО, а также воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Маневры будут проведены в Румынии, Болгарии и Греции.