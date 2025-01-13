ЕС, Великобритания и НАТО обсудят план милитаризации Европы

Лидеры стран Евросоюза, Великобритания и НАТО на экстренном саммите 3 февраля рассмотрят общий план милитаризации Европы.

Как передает ТАСС, об этом написал глава Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении на эту встречу.

«Задача усиления европейской обороны должна приниматься в расчет при формировании всех направлений политики ЕС», - написал он, подчеркнув, что лидеры должны обсудить «значительные военные инвестиции, которые необходимы для восполнения военных запасов и повышения боеготовности в ответ на самый широкий спектр угроз». Итоги саммита «лягут в основу рекомендациям Еврокомиссии и дипслужбе ЕС по выработке Белой книги ЕС по обороне» - первой военной стратегии Евросоюза.

О созыве 3 февраля экстренного саммита ЕС с участием генсека НАТО Марка Рютте и премьера Великобритании Кира Стармера Евросоюз объявил 3 января 2025 года.