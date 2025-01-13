Армия КНДР в Курской области потеряла убитыми 300 человек — разведка Южной Кореи

На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре.

Как сообщает Yonhap, согласно оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери среди северокорейских войск в регионе на сегодняшний день составляют около 3 тысяч человек, из которых 300 погибли и 2700 получили ранения.

При этом в декабре этого года южнокорейские разведчики сообщали о потерях в 100 убитых и около 1000 раненых солдат КНДР.