Спикер парламента Грузии: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, требовавший от Грузии участия в боевых действиях против России, сам должен пойти на фронт после ухода с поста.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Почему сам Кулеба, человек, которому немногим за 40 лет, не на войне? У него нет политической должности, которую было бы важно исполнять, он свободный человек. Почему не идет на войну? Когда нас, грузин, подталкивал к украинской войне, почему не идет сам на ту войну, которая касается его родины? И вообще, как я знаю, он сейчас не на Украине, в то время, как Украина подвергается бомбежке, идет война", - заявил Папуашвили журналистам.

Папуашвили напомнил, что вскоре после начала боевых действий на Украине, Кулеба "потребовал от правительства Грузии самолетами отправить граждан Грузии на войну". После отказа Грузии, как отметил спикер парламента, Украина отозвала из Киева посла.

Источник: ТАСС