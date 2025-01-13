Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Армения остается членом ЕАЭС, в повестке правительства вопрос выхода из союза не стоит.

Об этом заявил министр экономики Геворг Папоян, подводя итоги 2024 года, сообщает Sputnik-Армения.

«Процесс евроинтеграции — это параллельная повестка. Наша главная задача — не выбор между союзами, а повышение экономической устойчивости. Неважно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС или где-либо еще», — подчеркнул он.

Папоян добавил, что ключевая цель — развитие производства сложных товаров и предоставление качественных и конкурентоспособных услуг.

Ранее правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса евроинтеграции.

Глава МИД Арарат Мирзоян напомнил, что ЕС оказывает Армении политическую поддержку, включая миссию наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.

В то же время вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо, поскольку оба союза требуют отсутствия таможенных границ и свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы.

Кремль подтвердил эту позицию через своего представителя Дмитрия Пескова.