Лавров назвал непростыми отношения России и Армении

Отношения Москвы и Иревана на данном этапе являются непростыми.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

«Что касается сегодняшних отношений, то на официальном уровне они непростые», — заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не диктует Армении с кем ей сотрудничать, и ее решение по договору с США является суверенным.

Тем не менее глава российской дипломатии призвал Армению взвесить все «за и против» в данном вопросе.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию, его визит может состояться в скором времени, сообщил также Лавров.

14 января армянский МИД сообщил, что министр иностранных дел Армении Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве.