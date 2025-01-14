Лавров назвал непростыми отношения России и Армении
Отношения Москвы и Иревана на данном этапе являются непростыми.
Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.
«Что касается сегодняшних отношений, то на официальном уровне они непростые», — заявил он.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия не диктует Армении с кем ей сотрудничать, и ее решение по договору с США является суверенным.
Тем не менее глава российской дипломатии призвал Армению взвесить все «за и против» в данном вопросе.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию, его визит может состояться в скором времени, сообщил также Лавров.
14 января армянский МИД сообщил, что министр иностранных дел Армении Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве.