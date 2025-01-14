В Баку задержаны наркокурьеры - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Наримановского районного управления полиции и территориальных полицейских отделений провели операции и профилактические мероприятия по выявлению незаконного оборота наркотиков и огнестрельного оружия.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе этих мероприятий были задержаны 40-летний Даниал Алиев, 35-летний Низами Байрамов, его знакомый 34-летний Ниджат Ализаде, 37-летний Джалил Исмайлов и еще 7 человек, причастных к организации незаконного оборота наркотиков. У них было изъято в общей сложности 11 килограммов опия, марихуаны, метамфетамина и 100 таблеток психотропных веществ. Также у Низами Байрамова, Ниджата Ализаде и Джалила Исмаилова было найдено огнестрельное оружие: 1 автомат АКМ, 1 пистолет «Макаров», 8 патронов и патронный магазин.

Эти лица приобрели наркотики через граждан Ирана, чьи личности в настоящее время устанавливаются, и планировали распространить их по различным адресам в столице.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий в Наримановском районе был обнаружен автомат «Калашников» и 6 ружей, добровольно сданных гражданами в полицию.