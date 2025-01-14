Глава Буркина-Фасо обвинил Макрона в оскорблении всех африканцев

Президент Франции Эммануэль Макрон своими словами о неблагодарности африканцев за помощь Парижа в борьбе с терроризмом оскорбил их, заявил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, сообщает РИА Новости.

Ранее Макрон посетовал на африканские страны, которые "забыли сказать спасибо" Франции за борьбу с терроризмом в регионе Сахель.

По мнению Траоре, такие слова оскорбительны для всех африканцев.

Лидер Буркина-Фасо также обратил внимание на еще одно высказывание Макрона, согласно которому "неблагодарность - это незаразная болезнь для людей".

"Вот как этот человек видит Африку и африканцев. Для него мы не люди", - отметил Траоре.

Глава страны добавил, что именно благодаря африканцам Франция смогла просуществовать до настоящего времени.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Макрона в самой Франции уже упал до шестилетнего минимума.

Источник: «Российская газета»