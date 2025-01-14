Лавров призвал дождаться окончательных итогов расследования крушения самолета AZAL - ВИДЕО

Данные расшифровки самописцев говорят о необходимости дождаться заключительных итогов расследования.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя крушение самолета AZAL вблизи Актау.

Лавров утверждает, что информация, распространяемая в СМИ, «не подтверждается» данными из чёрных ящиков потерпевшего крушение самолёта AZAL. По его словам, Москва и Баку «могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы», передают российские СМИ.

«Наши азербайджанские друзья немедленно поддержали участие РФ в расследовании, с учетом всех факторов. Состоялась специальная встреча в Бразилии, мы открыли «черные ящики», их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из «черных ящиков», - отметил глава дипведомства.

Ранее мировые СМИ со ссылкой на правительственные источники в Баку сообщали, что причиной катастрофы самолёта Azerbaijan Airlines в Актау стала российская зенитная ракета.