Оппозиция подаст вотум недоверия правительству Фицо

Представители прозападных оппозиционных партий Словакии планируют в ближайшие дни внести в Национальный совет (парламент) вотум недоверия правительству Роберта Фицо в связи с его внешнеполитическим курсом.

Об этом говорится в их совместном заявлении, которое приводит портал Dennik N.

Оппозиционеры призывают власти страны строго уважать привязанность Братиславы к Евросоюзу и НАТО. Они также утверждают, что действующий премьер республики тащит Словакию в сторону Москвы.

Источник: ТАСС