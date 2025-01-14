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«США науськивают…» Лавров о планах «вывести из строя Турецкий поток»

First News Media16:17 - Сегодня
«США науськивают…» Лавров о планах «вывести из строя Турецкий поток»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах вывести из строя «Турецкий поток» и одобрении со стороны США на осуществление «террористических мероприятий» против энергетической инфраструктуры.

Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» еще и «Турецкий поток» вывести из строя», - отметил глава дипведомства РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в субботу, 11 января, девять беспилотников атаковали компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае. Данная станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

«11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БпЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БпЛА были сбиты», - утверждается в сообщении.

Источник: Anadolu

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