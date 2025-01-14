В Афганистане женщинам запретили работать ведущими на ТВ

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", запретили женщинам работать дикторами и ведущими на телевидении.

Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники в провинции Герат.

По их информации, соответствующий указ был издан управлением по поощрению добродетели и предотвращению порока с формулировкой, что появление женщин на телеэкранах является "провокацией для мужчин". Всем СМИ также было разослано предупреждение с требованием соблюдать указание.

Представители радикального движения информацию газеты пока не комментировали.

В августе прошлого года министерство юстиции в правительстве талибов опубликовало подписанный лидером закон о поощрении добродетели и предотвращении порока. Согласно статье 17, для СМИ на территории Афганистана вводятся запреты на публикацию и трансляцию изображений живых существ. Другие положения закона предписывают женщинам закрывать все части тела и запрещают им путешествовать в одиночку. Мужчинам же не разрешается брить бороды. Наказанием в случае нарушения данного закона может быть либо заключение под стражу сроком до трех дней, либо штраф, размер которого устанавливает государственный обвинитель.

Источник: ТАСС