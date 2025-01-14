Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям», - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», - подчеркнул он.

По словам Патрушева, «руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России».