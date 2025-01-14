Иранский режиссер отказалась от награды из-за двойных стандартов Франции

Иранский режиссер Маржана Сатрапи, прославившаяся своим анимационным фильмом "Персеполис", отказалась от французского ордена Почетного легиона.

Об этом режиссер сообщила в социальной сети.

В письме министру культуры Франции Сатрапи отметила, что не примет государственную награду на церемонии, запланированной на конец этого месяца. В качестве причины своего отказа она назвала игнорирование Францией вопросов, связанных с правами человека в Иране, а также двойные стандарты.