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Иранский режиссер отказалась от награды из-за двойных стандартов Франции

First News Media19:15 - Сегодня
Иранский режиссер отказалась от награды из-за двойных стандартов Франции

Иранский режиссер Маржана Сатрапи, прославившаяся своим анимационным фильмом "Персеполис", отказалась от французского ордена Почетного легиона.

Об этом режиссер сообщила в социальной сети.

В письме министру культуры Франции Сатрапи отметила, что не примет государственную награду на церемонии, запланированной на конец этого месяца. В качестве причины своего отказа она назвала игнорирование Францией вопросов, связанных с правами человека в Иране, а также двойные стандарты.

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