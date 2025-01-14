В России восстановлена работа Интернета - ОБНОВЛЕНО
В России восстановлена работа Интернета.
Информацию об этом распространил Роскомнадзор.
Причина кратковременного отключения была обнаружена и оперативно устранена.
19:45
"Кратковременное нарушение связности" стало причиной масштабного сбоя в Рунете.
Как передает RT, об этом заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве также рассказали, что работа сети была оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
Вечером во вторник, 14 января, в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой. У части российских пользователей перестала загружаться поисковая система Google. При попытке открыть соответствующий браузер, жители РФ видели надпись "не удается установить соединение с сайтом".