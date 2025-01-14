В России восстановлена работа Интернета - ОБНОВЛЕНО

В России восстановлена работа Интернета.

Информацию об этом распространил Роскомнадзор.

Причина кратковременного отключения была обнаружена и оперативно устранена.

19:45

"Кратковременное нарушение связности" стало причиной масштабного сбоя в Рунете.

Как передает RT, об этом заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также рассказали, что работа сети была оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Вечером во вторник, 14 января, в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой. У части российских пользователей перестала загружаться поисковая система Google. При попытке открыть соответствующий браузер, жители РФ видели надпись "не удается установить соединение с сайтом".