В Стамбуле из незаконного оборота изъято более 11,2 млн психотропных таблеток

В ходе полицейской операции против незаконного оборота наркотиков, в Стамбуле задержаны 11 подозреваемых в наркоторговле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Операция под кодовым названием «Narkokapan-7» проведена Главным управлением безопасности в координации с Республиканской прокуратурой и охватила в основном районы Башакшехи, Фатих и Зейтинбурну, написал министр в своем аккаунте в X.

В результате из незаконного обороты изъято 11 млн 225 тыс психотропных таблеток,1 тонна 275 кг наркотических средств, 6 автоматических машин для формирования таблеток, 73 рулонов алюминиевых бластеров, пустые капсулы общим весом 364 кг.

Борьба с преступным наркотрафиком будет продолжена, заверил министр.

Источник: аккаунт Али Ерликая в X