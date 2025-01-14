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Армянский политолог о договоре с США: Армения никогда не будет вторым Израилем для США

First News Media12:00 - Сегодня
Армянский политолог о договоре с США: Армения никогда не будет вторым Израилем для США

Подписываемый Арменией и США договор о стратегическом партнерстве вовсе не предполагает стратегических союзнических отношений по типу США-Израиль или США-Великобритания.

Об этом пишет в соцсетях политолог, глава Армянского центра американских исследований Сурен Саркисян, сообщает Sputnik-Армения.

Соглашение будет подписано сегодня вечером в Вашингтоне главой МИД Араратом Мирзояном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Американист напоминает, что такой же документ в 2009 году был подписан США и Грузией, «и что стало с этим, мы все знаем».

«США не предоставляют Армении каких-либо гарантий безопасности, не передают военную помощь, не продают и не передают оружия и боеприпасов в качестве помощи. Этот формат не предполагает размещения американской военной базы или военных представителей в Армении», - отмечает эксперт.

В сфере безопасности соглашение предусматривает лишь помощь по линии консультационных программ, контактов между военными, военное образование и участие в международных образовательных программах, а также продолжение сотрудничества с национальной гвардией Канзаса, пишет он.

В рамках соглашения США выделят финансовую помощь в сфере экономики и реформ, социальных проектов и прав человека. Документ затрагивает и энергетическое сотрудничество – речь, скорее всего, пойдет о строительстве американских малых АЭС в Армении.

При этом один из главных вопросов – будет ли продолжена имплементация соглашения при администрации Трампа. Саркисян считает этот вопрос наиболее сложным и уверен, что зависит это от эффективности работы армянской дипломатии.

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