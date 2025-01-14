Трампа могли засудить, если он не победил бы на выборах

Избранного президента США Дональда Трампа могли засудить по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, если бы он не победил в 2024 году.

Об этом сообщается в докладе бывшего спецпрокурора Джека Смита, размещенном газетой The New York Times (NYT).

«Если бы не победа Трампа и предстоящее возвращение на пост президента, доказательств было достаточно, чтобы получить и обеспечить обвинительный приговор в суде», — отмечается в итоговом заключении.

Ранее суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе. Таким образом, Трамп стал первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью по уголовному делу.

Источник: ТАСС