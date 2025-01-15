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Еще один участник празднования в операционной освобожден от должности

Фаига Мамедова14:30 - Сегодня
Еще один участник празднования в операционной освобожден от должности

Хирург-гинеколог Ляман Алиева из клиники German Hospital, которая отпраздновала свой день рождения в операционной, была уволена, а также старшая медсестра освобождена от должности.

Заместитель директора клиники Сафтар Алиев рассказал Oxu.Az о результатах расследования, проведенного комиссией из пяти человек, сообщает 1news.az.

По его словам, Ляман Алиева, как ответственное лицо в операционной, допустила серьезную ошибку.

«Как врач, она всегда работала профессионально и не имела конфликтов с пациентами. Но в данном случае её ошибка очевидна. Будучи ответственным за операционную, она должна была немедленно удалить всех посторонних, но этого не сделала», — отметил Сафтар Алиев.

Кроме того, видео с празднованием, опубликованное самой Ляман Алиевой в социальных сетях, вызвало общественное возмущение.

«Даже если бы это видео не было размещено, инцидент не остался бы без последствий. Общество выразило своё мнение по поводу публикации. Многие считают, что хирург не виноват, однако её вина очевидна», — добавил он.

Руководство клиники приняло решение прекратить сотрудничество с Ляман Алиевой, её заявление об увольнении уже принято.

«Старшая медсестра операционного блока также освобождена от должности. Она несет ответственность за работу операционной и медсестер. Младшие медсестры получили выговоры», — сообщил заместитель директора.

Кроме того, Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел внеплановую проверку, по результатам которой были оштрафованы четыре сотрудника на сумму 500 манатов каждый.

Трем сотрудникам другой клиники, которые не были в операционной, но должны были контролировать происходящее, было сделано устное предупреждение.

«Через два дня после инцидента нас с Ляман Алиевой вызвали в Министерство здравоохранения. Ведомство отнеслось к этому вопросу очень серьезно. Мы признаем свою ошибку, нам указали на все нарушения и продемонстрировали силу закона. Расследование продолжается, и мы готовы согласиться с любым решением Министерства здравоохранения», — подытожил Сафтар Алиев.

Напомним, что 8 января Ляман Алиева опубликовала пост в социальных сетях, где рассказала, что её коллеги устроили ей сюрприз, поздравив в операционной во время хирургической процедуры. Сотрудники, не соблюдая санитарные нормы, вошли в операционную без перчаток, поздравили её и задули свечи. Позднее она удалила этот пост.

После этого Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения начал проверку. 9 января в клинике German Hospital была проведена внеплановая проверка, по итогам которой четыре сотрудника были оштрафованы на общую сумму 2000 манатов.

Ранее Азиз Рафибейли - супруг Ляман Алиевой прокомментировал данный инцидент 1news.az. и сообщил о том, что все понесли наказания и были оштрафованы.

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