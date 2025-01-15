Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Скандал вокруг акушера-гинеколога клиники German Hospital Ляман Алиевой, получившей необычное поздравление прямо в операционной, не утихает уже несколько дней.

Распространенные в сети кадры вызвали неодобрительную реакцию среди пользователей. В связи с этим Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана начал проверку.

Напомним, что после распространения кадров руководство клиники создало комиссию из пяти человек, которая также проводила расследование, в ходе чего выяснилось, что сотрудники на видео – младшие медсестры.

В результате данного расследования Ляман Алиева была сначала отстранена от работы, а затем уволена. Впоследствии она выступила с заявлением о заказной кампании против нее.

«То, что вы видите на видео, это заказанная игра. Видно, что я не была в курсе. Вся больница знает, что я не знала. Они знают, что я блогер, знали, что я опубликую это на своей странице. Сделали это намеренно», - отметила она.

Отметим, что Ляман Алиева работала в German Hospital вместе с мужем Азизом Рафибейли, и в тот день они совместно проводили операцию. Азиз Алиев является завещующим отделением гинекологии данной клиники.

В связи с этим 1news.az решил узнать мнение А.Алиева о сложившейся ситуации и ее последствиях.

Азиз Рафибейли, комментируя 1news.az нашумевший инцидент, рассказал, что когда они обсуждали произошедшее с руководством, он отметил, что поступок был совершен на эмоциях, так как у человека был день рождения, и она просто хотела поделиться своим радостным моментом.

По словам врача, он сам не понимает, как это могло случиться, тем более, что на видео запечатлена и старшая медсестра.

«Если кто-то нарушает правила, но этого никто не замечает, то все остается скрытым. Но поскольку люди увидели, вмешались представители Минздрава», — сказал врач.

Хирург-гинеколог также сообщил, что комиссия Минздрава наложила штраф на него за инцидент в операционной: «Мы все понесли наказание. Мою супругу отстранили от работы и также оштрафовали».

Он также подтвердил слова своей жены о том, что всё это было организованным делом, направленным против нее.

«Здесь не было врачебной ошибки, и по сути это внутреннее дело клиники. Пациент жив, здоров и доволен, жалоб с его стороны нет. Главное — пациенты в порядке, а всё остальное не имеет значения», — добавил он.