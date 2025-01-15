 Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Фаига Мамедова12:05 - Сегодня
Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Скандал вокруг акушера-гинеколога клиники German Hospital Ляман Алиевой, получившей необычное поздравление прямо в операционной, не утихает уже несколько дней.

Распространенные в сети кадры вызвали неодобрительную реакцию среди пользователей. В связи с этим Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана начал проверку.

Напомним, что после распространения кадров руководство клиники создало комиссию из пяти человек, которая также проводила расследование, в ходе чего выяснилось, что сотрудники на видео – младшие медсестры.

В результате данного расследования Ляман Алиева была сначала отстранена от работы, а затем уволена. Впоследствии она выступила с заявлением о заказной кампании против нее.

«То, что вы видите на видео, это заказанная игра. Видно, что я не была в курсе. Вся больница знает, что я не знала. Они знают, что я блогер, знали, что я опубликую это на своей странице. Сделали это намеренно», - отметила она.

Отметим, что Ляман Алиева работала в German Hospital вместе с мужем Азизом Рафибейли, и в тот день они совместно проводили операцию. Азиз Алиев является завещующим отделением гинекологии данной клиники.

В связи с этим 1news.az решил узнать мнение А.Алиева о сложившейся ситуации и ее последствиях.

Азиз Рафибейли, комментируя 1news.az нашумевший инцидент, рассказал, что когда они обсуждали произошедшее с руководством, он отметил, что поступок был совершен на эмоциях, так как у человека был день рождения, и она просто хотела поделиться своим радостным моментом.

По словам врача, он сам не понимает, как это могло случиться, тем более, что на видео запечатлена и старшая медсестра.

«Если кто-то нарушает правила, но этого никто не замечает, то все остается скрытым. Но поскольку люди увидели, вмешались представители Минздрава», — сказал врач.

Хирург-гинеколог также сообщил, что комиссия Минздрава наложила штраф на него за инцидент в операционной: «Мы все понесли наказание. Мою супругу отстранили от работы и также оштрафовали».

Он также подтвердил слова своей жены о том, что всё это было организованным делом, направленным против нее.

«Здесь не было врачебной ошибки, и по сути это внутреннее дело клиники. Пациент жив, здоров и доволен, жалоб с его стороны нет. Главное — пациенты в порядке, а всё остальное не имеет значения», — добавил он.

Поделиться:
1144

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по ...

Общество

Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Общество

Самая большая в мире винная бочка: Винодельня SAVALAN - ASPI Winery теперь в Книге рекордов ...

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Общество

Из Молдовы в Азербайджан экстрадировано лицо, находившееся в международном розыске

Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Минздрав РФ: Из больницы выписаны шестеро пострадавших при крушении самолета AZAL

В космос запущен первый спутник турецкой компании Fergani Space - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Молодой мужчина арестован за непристойные действия в бакинском метро

Представлена карта новых станций бакинского метро - ФОТО

Погода на четверг: В Азербайджане температура воздуха опустится до -8°С

История выжившего пассажира: «Я поменялся местами с запаниковавшей девушкой…» - ВИДЕО

Последние новости

«Многое будет зависеть от видения Трампа расклада сил»: Ильгар Велизаде о стратегическом партнерстве Армении и США

Сегодня, 12:15

Из Молдовы в Азербайджан экстрадировано лицо, находившееся в международном розыске

Сегодня, 12:10

Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Сегодня, 12:05

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Сегодня, 12:00

Минздрав РФ: Из больницы выписаны шестеро пострадавших при крушении самолета AZAL

Сегодня, 11:55

В космос запущен первый спутник турецкой компании Fergani Space - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Цифровое решение SİMA İmza интегрировано еще в 3 платформы

Сегодня, 11:45

Первое издание «Гарри Поттера», едва не оказавшееся в мусорке, могут продать за 40 тысяч фунтов – ФОТО

Сегодня, 11:40

Азербайджанец назначен представителем Республики Дагестан в Баку

Сегодня, 11:35

Кейт Миддлтон объявила о выходе в ремиссию после года борьбы с раком - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Третья игра серии плей-ин Лиги чемпионов ФИБА пройдет в Баку

Сегодня, 11:25

Минобороны Азербайджана уничтожит непригодные боеприпасы

Сегодня, 11:20

В Баку пресечен крупный канал поставок наркотиков из Ирана

Сегодня, 11:15

В январе в Азербайджане три дня подряд будут нерабочими - ДАТЫ

Сегодня, 11:10

В Баку расширят сеть выделенных автобусных полос

Сегодня, 11:05

В Грузии прошла антиправительственная акция

Сегодня, 11:00

Дорожная полиция призывает водителей к осторожности из-за непогоды

Сегодня, 10:51

Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

Сегодня, 10:44

Пезешкиан: Иран не стремится создать ядерное оружие

Сегодня, 09:59

Пезешкиан заявил, что Иран никогда не планировал покушение на Трампа

Сегодня, 09:44
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23