Колумбийские СМИ: Солидарность и дружба Азербайджана не знают границ

На ведущем колумбийском новостном сайте Las2Orillas опубликована статья под заголовком «Азербайджан выделил 100 тысяч долларов США на охрану колумбийских парамосов».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится о том, что, несмотря на то, что Азербайджан расположен вдали от Колумбии, солидарность и дружба Азербайджана не знают границ и простираются до вершин Анд.

Подчеркивается, что Азербайджан известен в мире своими передовыми усилиями во имя будущего человечества, успешно председательствовал в Движении неприсоединения в самый сложный период пандемии COVID-19, а также на климатической конференции COP29, когда наша планета столкнулась с суровыми последствиями изменения климата.

Автор - журналист Роберто Тробахо - отмечает, что это вторая гуманитарная финансовая помощь, выделенная Колумбии правительством Азербайджана за последний год и она имеет большое значение для защиты экосистем парамо, которые считаются важным источником пресной воды в этой южноамериканской стране. В материале обращается внимание на существенную роль парамосов с точки зрения сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивости водных ресурсов, доводится до внимания, что с фрайлехонес, составляющими основу флоры этих экосистем, у колумбийцев связано много легенд.

В статье также сообщается, что для официальной презентации гуманитарной помощи посол Азербайджана в Колумбии Мамед Талыбов посетил город Дуитама и был весьма впечатлен богатой фауной и флорой парамосов. Он подчеркнул необходимость наращивания глобальных усилий по защите окружающей среды и сохранению биоразнообразия, выразил уверенность в том, что азербайджано-колумбийские отношения и впредь будут успешно развиваться.

Статья также опубликована в ряде других местных СМИ.