В Грузии прошла антиправительственная акция

В грузинской столице прошла очередная антиправительственная акция.

Центральный проспект Руставели возле парламента перекрыли для движения автомобилей. К акции присоединились актеры, которые прошли маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели. Лозунгом протестующих стала фраза: «Театр и зрители против тирании», сообщают грузинские СМИ.

До этого сообщалось, что грузинские полицейские задержали девять человек во время проведения акции протеста в Тбилиси. Граждан задержали за неповиновение и хулиганство в отношении сотрудников правоохранительных органов

Инцидент произошел возле ресторана «Бабило», в котором грузинские судьи проводили корпоративное мероприятие. Митингующие освистали судей и забросали их яйцами.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении государства в Европейский союз. Власти «заморозили» соответствующий процесс до 2028 года.