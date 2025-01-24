McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников олимпиады İMEC - ФОТО

Юные таланты Азербайджана приняли участие в отборочном туре международной олимпиады IMEC, организованной Международным центром экзаменов по математике.

В местном этапе, который прошел в Азербайджане, приняли участие 2500 детей, включая 23 ребенка из семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны, регистрационные расходы которых полностью покрыла компания McDonald’s Azərbaycan.

Среди участников особый успех показал Араз Шадман-заде, сын шехида, полковника-лейтенанта Акрама Шадманова, который завоевал золотую медаль. Араз вошел в число победителей, которые будут представлять Азербайджан на глобальном этапе олимпиады, который состоится в апреле в Сиднее, Австралия. McDonald’s Azərbaycan взял на себя все расходы на поездку и участие Аразa в этом престижном соревновании.

Трое участников из семей шехидов и ветеранов получили серебряные медали, а четверо – бронзовые. По инициативе и при финансовой поддержке McDonald’s Azərbaycan было принято решение наградить этих детей путевками в летний образовательный лагерь в Sea Breeze, где они смогут не только отдохнуть, но и получить ценные знания и навыки.

Эта поддержка осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты. Подписанный меморандум определяет рамки сотрудничества для создания и развития долгосрочных и эффективных отношений. Этот документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и станет основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

McDonald’s Azərbaycan продолжает свою миссию корпоративной социальной ответственности, предоставляя молодому поколению возможности для развития и раскрытия их потенциала.