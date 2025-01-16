Мака Бочоришвили: Для меня большая честь совершить в качестве министра иностранных дел первый визит в Азербайджан

Для меня большая честь совершить свой первый визит в Азербайджан в качестве министра иностранных дел. Стратегическое партнерство с Азербайджаном важно для Грузии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместном брифинге, состоявшемся после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она отметила, что сотрудничество между нашими странами создает новые возможности в политико-экономических отношениях.