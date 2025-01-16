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Фархад Мамедов: Азербайджан в Хартии стратегического партнерства США и Армении

First News Media11:32 - Сегодня
Фархад Мамедов: Азербайджан в Хартии стратегического партнерства США и Армении

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

В предыдущем комментарии сразу после подписания Хартии в абзаце "Из плюсов..." было упомянуто, что в выступлениях Блинкена и Мирзояна не были прямо упомянуты Азербайджан и Карабах. Говоря о поддержке независимости и суверенитета Армении, Блинкен обозначил, что поддержка будет осуществляться на непосредственно территории Армении.

Косвенно тема Азербайджана, хотя и без упоминания названия страны, была обозначена в анонсе визита группы таможенников и пограничного патруля, который прибудут в Армению для повышения уровня пограничных сил Армении.

Однако текст Хартии...

Азербайджан упоминается в этом предложении: "Соединенные Штаты поддерживают мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, включая процесс демаркации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года".

Про поддержку мирного процесса со стороны Госдепа США во главе с Блинкеном, и что из этого вышло, написано много.

Госдеп США во главе с Блинкеном занимались манипуляциями в процессе посредничества: оказанием давления на Азербайджан, избирательным подходом к сторонам конфликта, игнорированием территориальной целостности Азербайджана, презрением к правам и безопасности азербайджанцев, и выдвижением на первый план права и безопасность армян.

Блинкен не оставил после себя какого-либо наследия в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией... Разве что инициация со стороны США контактов с Россией в августе 2023 года, в условиях войны в Украине...

Подтверждением выше отмеченной характеристики является это предложение из Хартии: "Учитывая, что Армения с сентября 2023 года столкнулась с кризисом перемещения, Соединенные Штаты планируют продолжать поддерживать Армению в оказании помощи лицам, перемещенным из Нагорного Карабаха, и беженцам".

То есть, т.н. "Нагорный Карабах" все еще существует в воображении Блинкена и занесен в документ! Хартия подписана и главой МИД Армении...

Если так, то официальному Баку следует продвигать в международных документах термин "Западный Азербайджан"!

Выслушав выступление Блинкена, была надежда, что он стал человеком, но прочитав текст Хартии, стало понятно, что Блинкен стабильная мерзость. И с этой мерзостью приходилось иметь дело.

Однако позиция Азербайджана разрушила все потуги Блинкена и иже подобных в отношении Карабаха...

Итак, Хартия о стратегическом партнерстве стала очередной частью общего подхода США, охарактеризованной О’Брайеном в триаде: помощь Армении, мирный договор с Азербайджаном и армяне Карабаха.

Азербайджанской дипломатии в ближайшей перспективе следует сконцентрироваться на трансформации данной триады в позиции США при Трампе. Вне зависимости от того, насколько будет эффективна деятельность в этом направлении, у Азербайджана есть ресурсы в регионе противостоять негативным сценариям и реализовывать превентивные шаги в случае появления реальных угроз, так сказать проверять на прочность разные там Хартии и Договора, которые уже подписаны и готовятся к подписанию, к примеру, Армении и Франции...

Источник: @mneniyefm

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