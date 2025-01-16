Лукашенко заявил, что Беларуси нужна вторая АЭС

Президент Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо построить вторую атомную электростанцию (АЭС).

Об этом сообщает агентство БелТА.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — сказал он во время посещения Минского городского технопарка.

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) — первая АЭС, расположена у северо-западной границы республики, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.